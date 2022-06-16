ضريبة كرميان تستحصل أكثر من 10 مليارات دينار في عامين

شفق نيوز/ اعلن عضو في مجلس محافظة السليمانية يوم الخميس، ان ايرادات مديرية ضريبة الدخل في كرميان منذ أكثر من عامين تجاوزت 10 مليارات دينار.

وقال كريم علي عضو مجلس محافظة السليمانية في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن الضرائب المحصلة من دائرة ضريبة الدخل في ادارة گرميان تشمل أربعة أنواع من الضرائب، وهي (ضريبة الأراضي، وضريبة المهن المختلفة، وضريبة المعامل وضريبة سيارات الحمل).

واضاف انه، بحسب البيانات فإن مبلغ الضرائب المحصلة في گرميان لعام 2020 كانت (6 مليارات و 405 ملايين دينار)، و(ملیاران و 793 مليون دینار) لعام 2021، وفي الأربعة أشهر الاولى من عام 2022 كانت (مليارا واحدا و674 مليون دينار).