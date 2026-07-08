"ضرورة وطنية".. ورشة في السليمانية تحث على الزواج لزيادة التعداد السكاني لإقليم كوردستان

شفق نيوز - السليمانية

نظمت مؤسسة "هاوير"، اليوم الأربعاء في مدينة السليمانية، ورشة حوارية تحت عنوان "الاستعداد للزواج"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، والباحثين، ورجال الدين، والمهتمين بالشأن الاجتماعي، لمناقشة آليات تهيئة الشباب للحياة الزوجية ودورها في تعزيز استقرار المجتمع.

وقال منظم النشاط، محمد مصطفى، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الورشة هدفت إلى ترسيخ مفهوم الجاهزية الفكرية، والنفسية، والاقتصادية لدى الشباب قبل الإقدام على خطوة الارتباط، مؤكداً أن نجاح الأسرة يعتمد بالدرجة الأولى على هذا الإعداد المسبق وتحمل المسؤولية.

وتناول المشاركون في الورشة عدة محاور، أبرزها إدارة الحياة الأسرية، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الزوجين، فضلاً عن أهمية الاستقرار المالي في بناء أسرة متماسكة قادرة على تربية جيل يسهم في رفد المجتمع.

وأشار مصطفى إلى أن تكوين الأسرة في المرحلة الحالية يتجاوز البُعد الاجتماعي ليصبح "ضرورة وطنية"، موضحاً أن زيادة التعداد السكاني لإقليم كوردستان ضمن العراق الاتحادي من شأنها تعزيز مكانة الإقليم الديموغرافية، ودعم حقوقه واستحقاقاته الدستورية، فضلاً عن الحفاظ على الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي.

واختتمت الورشة بدعوة المؤسسات التربوية، والدينية، والإعلامية إلى تكامل الجهود لنشر هذه الثقافة، وتوفير بيئة داعمة تشجع الشباب على الإقبال على الزواج بثقة ومسؤولية، وسط نقاشات ركزت على أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وسبل معالجتها بالتوعية المستمرة.