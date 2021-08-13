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ضربات جوية تركية تستهدف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-13T09:36:24+0000
ضربات جوية تركية تستهدف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي التركي، يوم الجمعة، غارات على مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وأفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بان الطائرات الحربية التركية شنت خمس ضربات بمحيط قرية سركلي التابعة لناحية ديرلوك بقضاء العمادية.

وأضاف الشهود ان أعمدة الدخان ارتفعت من مكان القصف الذي تتواجد فيه مقار لعناصر حزب العمال منذ سنوات.

وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني، يستخدم المناطق الجبلية في إقليم كوردستان، نقطة انطلاق لعملياته منذ عقود ضد الدولة التركية وجيشها.

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عبر الحدود ويشن غارات جوية على قواعد حزب العمال الكوردستاني داخل عمق إقليم كوردستان، وعلى الشريط الحدودي مع العراق.

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