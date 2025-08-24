ضرائب كوردستان تطلب إغلاق "چاڤي لاند" في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أصدرت مديرية الضرائب والعقارات العامة في إقليم كوردستان طلبًا رسميًا إلى قائممقامية السليمانية يقضي بإغلاق منتجع "چاڤي لاند" العائد لرئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

وجاء في كتاب رسمي موقّع باسم كمال طيب، المدير العام للضرائب، وموجّه إلى قائممقامية السليمانية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المديرية سبق وأن وجهت عدة إشعارات رسمية إلى صاحب شركة جافي لاند، وفق الكتاب الصادر عن المديرية العامة للضرائب رقم (1394) بتاريخ 15 تموز 2025، بهدف دفع المبالغ الضريبية المترتبة عليه، إلا أنه ولغاية الآن لم يسدد الضرائب المستحقة وفق القانون".

وأضاف الكتاب أن "المديرية، ومن خلال ممثلها القانوني، قامت الأسبوع الماضي بتسجيل دعوى ضد شاسوار عبد الواحد في محكمة السليمانية"، مشيرة إلى أنها تطالب رسمياً قائممقامية السليمانية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (13) والصادر في 7 آب 2025، القاضي بإغلاق الشركة المخالفة لحين تسديد مستحقاتها الضريبية.

وتأسس منتجع جافي لاند عام 2013 على مرتفعات جبل كويزة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 380 دونم، ويعد من أبرز المشاريع السياحية في المنطقة، حيث يستقطب سنويًا أكثر من مليون ونصف المليون سائح من داخل العراق وخارجه.

يشار إلى أن قوة أمنية كانت قد اعتقلت شاسوار عبد الواحد في 12 من آب/أغسطس الجاري، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية، وهو يعد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، ويمتلك حزبه عدداً من المقاعد في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي العراقي.

وكانت محكمة السليمانية قد قررت في 21 من آب/أغسطس الجاري تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد إلى يوم 28 من الشهر نفسه، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.