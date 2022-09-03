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ضرائب السليمانية على طاولة اجتماع رفيع لوزير مالية كوردستان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-03T09:53:10+0000
ضرائب السليمانية على طاولة اجتماع رفيع لوزير مالية كوردستان (صور)

شفق نيوز / ناقش وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اوات شيخ جناب، يوم السبت، مع غرفة تجارة السليمانية، مشكلات الضرائب المتعلقة بالمقاولين والتجار في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده وزير المالية والاقتصاد الكوردستاني، وبحضور مدير عام الضراب، ومدراء الضرائب في السليمانية، مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة السليمانية.

وأحاط مصدر من داخل الاجتماع، وكالة شفق نيوز، بتفاصيل الاجتماع، بالقول إن "الاجتماع عقد بناء على طلب من غرفة تجارة السليمانية، لمناقشة مشكلة ضريبة الدخل والرسوم التي تفرض على المقاولين والتجار في المحافظة من قبل المؤسسات الحكومية وسبل حل اشكاليتها بصورة قانونية لتسهيل عمل المقاولين والتجار والشركات".

ووافق الوزير، بحسب المصدر، على "تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وغرفة تجارة السليمانية، لمتابعة مشكلات التجار والمقاولين وفقا للقوانين والانظمة سارية المفعول".

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