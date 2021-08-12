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إضرام النار بتمثال الشاعر والكاتب الكوردي هژار موكرياني في مهاباد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-12T16:23:33+0000
إضرام النار بتمثال الشاعر والكاتب الكوردي هژار موكرياني في مهاباد

شفق نيوز/ أقدم مجهولون، صباح الخميس، على إضرام النار بتمثال للشاعر والكاتب والمترجم الكوردي البارز هژار موكرياني، في ساحة باسمه وسط مدينة مهاباد الكوردية بإيران.

وبحسب مواقع محلية في مهاباد، تابعتها وكالة شفق نيوز، فإن "مجهولين أضرموا النار باطارات سيارات تحت التمثال الذي يجسم شخصية هژار موكرياني، وأن فرق الدفاع المدني سارعت الى مكان الحادث وسيطرت على النيران".

ونقلت المواقع عن المدعي العام في مهاباد، ميهراب بوراكبر، قوله إن "أوامر أصدرها بإلقاء القبض على الفاعلين بأسرع وقت ليلاقوا عقابهم القانوني".

وهژار هو لقب عبد الرحمن شرفكندي ولد في 14 نيسان 1921 في مهاباد وتوفي في 21 شباط 1991 في كرج، وهو شاعر وكاتب ومترجم وقاموسي وأديب ومحقق كوردي.

ومن أعماله البارزة ترجمة القانون في الطب لابن سينا من العربية الى الفارسية وترجمة رباعيات الخيام الى الكوردية وتأليف قاموس همبانه بورين وهم من اضخم القواميس الكوردية الفارسية.

وكذلك، كان ينظم الشعر متأثرا بكبار الشعراء الكورد الذين سبقوه مثل احمد خاني ووفائي وملاي جزيرى وحاجي قادر كويي.

وأثناء تأسيس جمهورية كوردستان في مهاباد، كان مع زميله الشاعر الكبير هيمن من كبار الداعمين لها، وكذلك شارك في ثورة أيلول بقيادة الملا مصطفى بارزانى بين أعوام 1961-1975.

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