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أضرار مادية في مخيم للاجئين خلفتها العاصفة الرملية بديرك (صور+ فيديو)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-08T08:43:40+0000
أضرار مادية في مخيم للاجئين خلفتها العاصفة الرملية بديرك (صور+ فيديو)

شفق نيوز/ تعرضت يوم الأمس الجمعة جميع مدن ومناطق شمال وشرق سوريا لعاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة السرعة وزخات المطر.

وتسببت العاصفة الرملية بأضرار مادية طالت المزروعات والشوارع ، اقتلعت أشجار معمرة في منطقة ديرك ، أقصى شمال وشرق سوريا ، كما وتسببت بماس كهربائي واحترق منزلين لمواطنين في قرية خراب رشك شرقي مدينة ديرك 15 كيلو مترا.

وتسببت العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط عدة أبراج وخروجها عن الخدمة بحسب ما أفادت به هيئة الطاقة لشمال وشرق سوريا.

ولم يسلم مخيم نوروز لنازحي سري كانييه (رأس العين) وتل تمر من العاصفة الرميلة، والتي أدت إلى اقتلاع خيّم اللاجئين وتطايرها في الهواء.

وقالت دجلة حسن مديرة مخيم نوروز في ديرك لوكالة شفق نيوز؛ إن "العاصفة الرملية خلفت اضرار مادية جسيمة بمخيم النازحين ، حيث اقتلعت اغلب الخيم أي بنسبة 95%".

وتابعت "بدورنا كجهاز إداري في المخيم قمنا بإعادة تنصيب الخيام لساعات المساء المتأخرة بالتعاون مع قاطنيه".

وقال أحد النازحين من سري كانييه رفض ذكر اسمه: "هربنا من الحرب والدمار الذي خلفه الطيران التركي، فنتواجه مع كارثة طبيعية، هذا قدرنا يبدو إنه لم يكتب لنا السلام والعيش بالطمأنينة .

ويذكر إن مخيم نوروز، شرقي مدينة ديرك بواحد كيلومتر، يقطنه 565 عائلة نزحت من سري كانييه (رأس العين) وتل تمر ومناطق الخط الساخن ، ما يزيد عن 2750 فرداً فروا من القصف التركي.

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