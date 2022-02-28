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أضرار مادية باندلاع حريق في عمارة بمدينة السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-28T18:53:07+0000
أضرار مادية باندلاع حريق في عمارة بمدينة السليمانية

شفق نيوز/ اندلع حريق، مساء الاثنين، في عمارة بأحد أحياء مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، تسبب باضرار مادية من دون وقوع خسائر بشرية.

وجاء في بيان لمديرية الدفاع المدني في السليمانية ورد لوكالة شفق نيوز، ان حريقا اندلع في القسم الاعلى من عمارة "آمد" التجارية والقسم العلوي عبارة عن شقة سكنية والقسم الاسفل عبارة عن سوق.

واضاف؛ ان فرق الاطفاء في الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في مدة قصيرة، مبينا أنه لحسن الحظ لم تكن هناك اية خسائر في الارواح بل اقتصرت على اضرار مادية.

واشار البيان الى ان فرق الاطفاء تقوم بالتحقيق في أسباب اندلاع الحريق، مستدركا أنه لم يتم لحد الان التعرف على الأسباب.

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