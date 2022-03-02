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إضراب لعمال النظافة في گرميان احتجاجاً على تأخر رواتبهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-02T06:19:18+0000
إضراب لعمال النظافة في گرميان احتجاجاً على تأخر رواتبهم

شفق نيوز / أعلن عمال النظافة في مناطق تابعة لإدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الإضراب عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقال كامران أحمد (أحد عمال النظافة)، لوكالة شفق نيوز، إنهم ومنذ أكثر من شهرين لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية من قبل الشركة المنفذة للتنظيفات في كلار وباوەنور"، لافتاً إلى أنهم سيستمرون بالإضراب لحين صرف رواتبهم الشهرية".

وأضاف أحمد، أن "الإضراب عن العمل جرى لأكثر من مرة، وتضمن تظاهرات أيضاً، لكن من دون أي استجابة للمطالب"، مردفاً بالقول: "تحدثنا اليوم مع ممثل الشركة وبين عدم استطاعته حل المشكلة، بسبب عدم توفر السيولة المالية لدى الشركة".

يشار إلى أن الشركات المنفذة لعملية التنظيفات في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين وخانقين، لم تصرف مرتبات موظفيها منذ أكثر من شهرين بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية.

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