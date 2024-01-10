إضراب أكثر من 600 فرن في أربيل بسبب قرار "10 بألف"

شفق نيوز/ أعلن أصحاب أكثر من 600 فرن في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الاضراب عن العمل بسبب قرار خفض سعر الخبز الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام.

وقال أصحاب هذه الأفران، في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، اطّلعت عليها وكالة شفق نيوز: "نحن أصحاب 610 أفران في أربيل، لم نعمل اليوم بسبب الضغوط الكثيرة علينا، حيث أثر القرار على أرزاقنا ونطالب بإيقافه".

وجاء في الرسالة أيضاً: "هذا القرار سيجبرنا على طرد العمال الذي يعملون لدينا وهذا يخالف قانون العمل والضمان الاجتماعي، حيث توقف اليوم 1830 عاملاً عن العمل، بسبب توقف هذه الأفران".

ودخل قرار خفض أسعار الخبز والصمون في أربيل، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، على أن يكون سعر كل (10) أرغفة من الخبز أو الصمون (1000 دينار) فقط.

واتخذت محافظة أربيل، جملة من الإجراءات لدعم أصحاب المخابز والأفران من خلال خفض أسعار الوقود والدقيق (الطحين)، ليتمكنوا من تنفيذ القرار، كما توعدت المخالفين بإجراءات قانونية.

وقررت محافظة أربيل، دعم ومساعدة المخابز والأفران، حيث سيتم من الآن فصاعداً خصم سعر كل لتر غاز بنسبة 50% من خلال لجنة مكونة من مكتب المحافظ والرقابة التجارية وممثلي أصحاب المخابز، على أن يتم تزويدهم بالغاز بسعر 300 دينار للتر، بعد أن كانوا يشترونه سابقا بـ(600 دينار)، إضافة إلى تزويدهم بالدقيق بسعر (30 ألف دينار) للكيس الواحد (50 كغم)، وكذلك تزويدهم بكيس إضافي واحد مجاناً على الطن الواحد من الدقيق، فضلا عن دعمهم بتخفيض أسعار أجور الكهرباء، بحسب البيان.