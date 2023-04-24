إضراب في مستشفيات كلار بسبب مشكلات العقد والراتب

شفق نيوز / طالب العشرات من موظفي الخدمة المتعاقدين مع إحدى شركات التنظيف والخدمات الأهلية بدفع رواتبهم وتجديد عقود عملهم.

ونقل الموظفون لوكالة شفق نيوز، معاناتهم، بالقول إنهم لم يتسلموا رواتبهم للشهر الثاني بسبب مشكلات مع الشركة المتعاقدين معها، ما دفعهم اليوم إلى الإضراب عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم المشروعة.

من جانبه، أوضح قائممقام كلار، شهاب حاجي أحمد، للوكالة أن "نحو 80 موظف خدمة موزعين في المستشفيات تركوا أعمالهم بسبب تأخر الرواتب وتأخر تجديد عقودهم لسنة إضافية مع إحدى الشركات الأهلية".

وأضاف أحمد، أن أزمة ومشكلة موظفي الخدمة تم حلها والاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى أن الموظفين سيعودون إلى أعمالهم بعد حل الإشكالات المالية والفنية.