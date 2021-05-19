إضراب في ديرك احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.. صور

شفق نيوز/ انضمت مدينة ديرك، ذات الأكثرية الكوردية في أقصى شمال شرق سوريا، الأربعاء، إلى الاحتجاجات في بقية مناطق الإدارة على قرار رفع أسعار الوقود.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المدينة شهدت إضراباً من قبل أصحاب المحال التجارية و الصناعية عن العمل احتجاجاً على قرار الإدارة الذاتية برفع أسعار المحروقات.

وشهدت أغلب مناطق شمال وشرق سوريا يوم الأمس استياءً شعبياً، وسط خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية بالتزامن مع إغلاق المحال التجارية، كنوع من الإضراب ضد قرار رفع سعر المحروقات .

وخرجت تظاهرات أمس الثلاثاء في مدينة الشدادي والحسكة والقامشلي والقحطانية والمعبدة، احتجاجاً على القرار .

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أول الأمس قراراً ذو الرقم (119) رفعت بموجبه أسعار المحروقات في جميع مناطقها إلى نحو الضعف.

وصرحت بيريفان خالد (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) يوم أمس ، أن الإدارة الذاتية بصدد عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء لإعادة النظر في القرار رقم ١١٩ القاضي برفع تسعيرة المحروقات وذلك نزولا عند المطالبات الجماهيرية بإعادة النظر في القرار.