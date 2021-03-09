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إضراب عمال الخدمات بالسليمانية .. والقمامة تغزو المدينة (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-09T08:56:06+0000
إضراب عمال الخدمات بالسليمانية .. والقمامة تغزو المدينة (صور)

شفق نيوز/ أضرب العشرات من عمال الخدمات في مدينة السليمانية اليوم الثلاثاء بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.

وقال أبو بكر فاخر مسؤول مركز السليمانية لتنظيف النفايات لشركة شكار للتنظيف لوكالة شفق نيوز، "منذ أكثر من ثلاثة أشهر لم تستلم الشركة من مديرية البلديات أية مبلغ حسب العقد المبرم بين وزارة البلديات والشركة ولا نعرف الأسباب والتماطل مع العلم أرسلنا المستمسكات والإشعارات القانونية لكن بدون فائدة".

وتابع بالقول إن "100 عامل اضربوا عن العمل في مركز المدنية بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لان الشركة لم تستطع تأمين رواتبهم فقط لشهر واحد"، مطالبا وزارة البلديات صرف المستحقات المالية بأسرع وقت.

يشار إلى أن ثلاث شركات أهلية تعاقدت مع وزارة البلديات هذا العام دون تسلمها الأموال، وهي متوقفة عن العمل الان.

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