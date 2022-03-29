إضراب جديد في السليمانية ووقفة احتجاجية بكرميان

شفق نيوز / أعلن موظفو المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الإضراب عن الدوام الرسمي، لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سبب إضراب موظفي مديرية الثقافة والفنون في السليمانية هو تأخير صرف الرواتب الشهرية لهم، إذ أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ٤٥ يوماً بسبب عدم توفر السيولة المالية في مصارف المحافظة.

وأضاف أن المحتجين طالبوا بالاسراع في صرف رواتبهم الشهرية ودفع الديون المترتبة في ذمة حكومة الإقليم، كما أكدوا الاستمرار في الإضراب لحين صرف رواتبهم.

في كرميان، نظم عدد من مواطني ناحية "زينانه" التابعة لإدارة گرميان وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء.

وذكر أحد المحتجين لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف من هذه الوقفة هو إشغال السلطات المعنية باحتياجاتنا التي تعد واجبًا أساسيًا لها.

وأضاف أن "واقع الكهرباء متردٍ جدا في الناحية، ولا يتم تجهيز الكهرباء إلا لساعات قليلة، وهذا الأمر أثر بشكل كبير على الكثير من مفاصل حياة المواطنين".

وأشار إلى أن "دخول فصل الصيف سيكون ذو تأثير كبير على المواطن من الناحية الاقتصادية، اذا ما بقي وضع الكهرباء على ما هو عليه، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في منطقة كرميان، مطالباً الجهات المعنية بـ"إيجاد حل لهذه المشكلة".