ضد قرار إغلاق الممثليات.. تظاهرات عارمة أمام مقر الأمم المتحدة في اربيل (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من أولياء الأمور المقيمين والطلاب في مدينة اربيل، يوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة ضد قرار وزارة التربية العراقية إغلاق ممثليتها في اقليم كوردستان

وقال طارق عمر ( من محافظة نينوى ) لوكالة شفق نيوز ؛" لديّ ستة أطفال يدرسون في اقليم كوردستان و قرار اغلاق الممثليات سيضر بنا كثيرا بسبب عدم القدرة على العودة إلى محافظاتنا".

ومن جانبه قال سعد حسين ( من كركوك ) للوكالة ان " قرار اغلاق الممثلية هو قرار سياسي، و لا يخدم الطلاب خاصة أن الاغلبية هم مقيمون و ليسوا نازحين والدستور يكفل للمواطن العراقي السكن في اي محافظة عراقية، وواجب الدولة توفير الخدمات الأساسية لهم من تعليم و غيره".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان الوقفة الاحتجاجية شارك فيها منظمات حقوقية غير حكومية و كوادر تدريسية وأولياء أمور الطلبة .

وقبل أيام تظاهر العشرات من النازحين والمقيمين في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، تنديدا بقرار اغلاق ممثلية وزارة التربية الاتحادية.

وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط الجاري، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.

وحدد مجلس الوزراء الاتحادي يوم (30 تموز 2024) موعداً نهائياً لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، بحسب كتاب لوزارة التربية الاتحادية وجهته إلى ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، واستناداً الى ذلك القرار، قررت وزارة التربية إغلاق ممثلياتها في المحافظات الثلاث.