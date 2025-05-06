أضخم مشاريع العراق.. مشروع ماء أربيل يدخل مراحله الحاسمة (صور)

شفق نيوز/ تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، مراحل تنفيذ مشروع الإسراع بإيصال المياه إلى مدينة أربيل، والذي تم وضع حجر أساسه في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقال بيان صدر عن حكومة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المشرفين والمهندسين على المشروع قدموا عرضاً موجزاً حول مراحل التنفيذ والتقدم المحرز، حيث يتم إيصال المياه من نهر الزاب الكبير إلى داخل مدينة أربيل، وقد تم إنجاز أكثر من 75% من المشروع حتى الآن.

وبحسب البيان، فإن المشروع يُعد من أضخم مشاريع المياه على مستوى العراق، وسيساهم في معالجة مشكلة شح المياه في أربيل لسنوات طويلة، كما يتمتع الماء المنتج بجودة عالية ونقاء مميز.

ومن المقرر أن يُستكمل المشروع هذا العام قبل موعده المحدد.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للشركة المنفذة والمشرفين والمهندسين العاملين كافة، مثمّناً جهودهم المهنية والتزامهم بالتعليمات، من أجل إنجاز المشروع ووضعه في خدمة سكان مدينة أربيل في المستقبل القريب.