ضحيتها 1200 شخص .. وقفة احتجاجية راجلة للخلاص من "مصائد الموت" بين كلار وخانقين

شفق نيوز/ نظم عدد من الناشطين المدنيين من خانقين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال الممر الثاني لطريق خانقين المؤدي الى كلار والسليمانية لإنهاء مسلسل الموت اليومي للمدنيين.

وقال احد المتظاهرين ويدعى حمزة الدلوي لوكالة شفق نيوز "نظمنا اليوم وقفة احتجاجية، على الطريق الرابط بين خانقين وكلار ، بدأت سيراً على الاقدام على هذه الطريق لمطالبة حكومتي الإقليم والاتحادية بإكمال الممر الثاني لطريق كلار – السليمانية واصلاح الاضرار الموجودة فيه"، مبينا ان "العمل بهذه الطريق متوقف منذ اكثر من 5 سنوات".

واكد الدلوي ان "هذه الطريق او ما يسمى مصائد الموت حصدت أرواح 750 شخصا و450 مصابا خلال السنوات الماضية" وهناك ضرورة لإكمال الطريق المزدوج لإنهاء الكوارث البشرية المميتة يوميا".

وقال مراسل شفق نيوز إن انطلاق المسيرة الاحتجاجية جاء للتضامن مع ناشطي كلار الذين نصبوا خيم اعتصام أمام مكتب برلمان كوردستان في السليمانية للمطالبة بتحويل طريق كلار-خانقين الى طريق مزدوج.