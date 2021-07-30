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ضحيتان بقصف تركي استهدف دراجة نارية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-30T14:19:48+0000
ضحيتان بقصف تركي استهدف دراجة نارية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أقدمت الطائرات التركية، يوم الجمعة، على قصف جبال قنديل في إقليم كوردستان بحثا عن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وقال مدير ناحية سنكسر نهرو عبدالله لوكالة شفق نيوز؛ إن خلال الساعات الـ24 الماضية قصفت الطائرات التركية جبال قنديل والقرى المحيطة بها بحثا عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما تسبب بمقتل شخصين كانا على دراجة نارية في منطقة سنكسر التابعة لقضاء بشدر في إدارة منطقة "رابرين".

وأضاف عبد الله أنه "لم يعرف إلى أي جهة ينتمي الضحيتان لحد الان ولم نستطيع التحقق من الأمر بسبب مخاوف القصف المتكرر".

وتابع مدير ناحية سنكسر؛ أن "الناس في تلك المناطق يعانون القلق والخوف بسبب تكرار قصف الطائرات التركية، حيث يتسبب ذلك القصف بحرق الغابات والمزارع في تلك القرى".

وفي قضاء العمادية؛ قال الناشط المدني اقبال دوسكي لوكالة شفق نيوز؛ إن طائرات تركية قصفت في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الجمعة قرية كيركاش في منطقة بيركارى ضمن حدود ناحية ديرلوك.

واضاف دوسكي؛ أن القصف استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني في تلك المنطقة دون معرفة الأضرار الناجمة عن القصف.

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