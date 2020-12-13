ضحية وجرحى باشتباكات "عنيفة" بريف عفرين

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية من داخل مدينة عفرين يوم الاحد أنّ اشتباكات "عنيفة" اندلعت بين فصيل "نور الدين الزنكي" احدى الفصائل التابعة للجيش الوطني الحرّ الموالي لتركيا وبين مهاجرين في منطقة "جنديرس".

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن المصادر قولها: إن أرتالاً ضخمة للقوات العسكرية توجهت من مدينة عفرين إلى ناحية جنديرس بريف عفرين لفض النزاع ووقف الاشتباكات الحاصلة منذ الصباح اليوم.

واضافت المصادر ان سبب الاشتباكات يعود إلى اعتقال فصائل "الزنكي" أحد مهجري زملكا من ريف دمشق وأدت الاشتباكات لمقتل شخص وإصابة ثمانية أشخاص أخرين فيما لاتزال المناوشات المتقطعة مستمرة حتى هذه اللحظة .