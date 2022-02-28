ضحية واحدة و4 جرحى من عناصر البيشمركة بحادث مروري في كرمسير

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مصرع عنصر بقوات البيشمركة واصابة اربعة آخرين بجروح اثناء عودتهم من الدوام، مبينا أن الضحايا ينتمون للفوج الثالث اللواء التاسع عشر في كرمسير.

وجاء في بيان صادر عن اعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل قبل ظهر الاثنين في حدود منطقة كرمسير، مبينا ان الحادث اسفر عن مصرع "نائب الضابط علي عبدالله احمد"، واصابة 4 اخرين بجروح وهم كل من "نائب الضابط اراز بایز خدر"، و "نائب الضابط حسن علي حسن"، و "نائب الضابط درباز صالح عبدالله"، و "نائب الضابط عبدالله سعید ملا".

واشار البيان الى ان الضحية من اهالي مدينة رواندز فيما يرقد الجرحى في مستشفى شار تحت العناية الطبية ويتلقون العلاج.