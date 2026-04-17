ضحايا بهجمات استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بسقوط ضحايا جراء استهداف طال مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، استهدف مخيمات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، في حدود محافظة أربيل".

وأضاف أن "الهجوم أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح، في حصيلة أولية".

في السياق، ذكر القيادي في حزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض، كريم برويزي، أن "مخيمي جزنيكان وباليسان تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ ما أسفر عن مقتل طفل واثنين من قوات البيشمركة التابعة للحزب".

وأضاف برويزي، أن "المخيميات التابعة للحزب تعرضت منذ إعلان الهدنة بين إيران وأميركا، الى أكثر من عشرين هجوما بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الايرانية".