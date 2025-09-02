ضحايا بانفجار قذيفة بمعسكر تدريب للبيشمركة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بمقتل طالب وإصابة ثلاثة آخرين في الكلية العسكرية، داخل معسكر تابع لقوات البيشمركة في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثا وقع داخل معسكر تابع لقوات البيشمركة في محافظة السليمانية أثناء تدريب طلاب الكلية العسكرية في قەڵاچوالان".

وأضاف أن "قذيفة من نوع آر بي جي انفجرت بشكل مفاجئ خلال التمارين التدريبية في ساحة معسكر القيادة، ما أسفر عن مقتل أحد الطلبة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وتابع أن "الحالة الصحية لأحد المصابين وصفت بالحرجة، فيما بين الجرحى عدد من الضباط المتدربين"، مبيناً أن "الجهات المعنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".