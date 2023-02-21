ضبط 9 كغم من "الكريستال" واعتقال مهربين في زاخو

شفق نيوز/ أعلنت المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ضبط 9 كغم من مادة "الكريستال" المخدرة واعتقال مهربين في إدارة زاخو المستقلة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية اسايش المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان تمكنت، اليوم، من القاء القبض على مهربين وبحوزتهم أكثر من 9 كيلوغرامات من مادة الكريستال المحظورة على الطريق بين زاخو وناحية دركار"، مشيرا الى اقتيادهم الى التحقيق.

ولم يفصح البيان عن تفاصيل أخرى.