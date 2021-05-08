ضبط 600 علبة كارتونية من الكبدة الاجنبية الممنوعة في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الرقابة التجارية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، ضبط كمية كبيرة من مادة الكبدة الاجنبية الممنوعة في أعقاب حملة للبحث والتفتيش قامت به لجانها داخل مدينة اربيل وضواحيها، لافتا إلى إتلاف تلك المواد جميعا.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اعقاب البحث والتفتيش التي تقوم بها لجان المديرية داخل مدينة أربيل ومحيطها تم التمكن من ضبط 600 علبة كارتونية من الكبدة الاجنبية الممنوعة في الاسواق، مشيرا الى ان اللجان الخاصة قامت بإتلاف تلك المادة في نفايات منطقة كاني قرزالة وتمت معاقبة صاحبها بشدة.

واوضح البيان ان اللجان ستستمر في أعمالها من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والتخلص من السلع التي انتهت صلاحية استهلاكها او انها غير صحية.

ولم يشر البيان الى منشأ تلك الكبدة الاجنبية ولا الجهة او الشخص الذي قام باستيرادها وتوزيعها في الإقليم.