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ضبط 45 طناً من المواد الغذائية التالفة في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-28T18:16:20+0000
ضبط 45 طناً من المواد الغذائية التالفة في أربيل

شفق نيوز/ أعلن مدير الرقابة التجارية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، انها تمكنت بالتنسيق مع اسايش (امن) اربيل من ضبط 45 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. 

وجاء في تصريح لمدير الرقابة التجارية في اربيل هيمن سيد مراد، أنه في حملة مشتركة بهدف التفتيش والرقابة تمت زيارة عدد من المجمعات والمعامل والمحلات، مبينا ان الحملة التي جرت بالتعاون مع فرق الرقابة التجارية وغرفة الامن الاقتصادي في اربيل وتم خلالها ضبط 45 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.  

واضاف سيد مراد ان المواد الغذائية منهية الصلاحية تتضمن 20 طنا من المواد الاولية الداخلة في صناعة رقائق البطاطا (الجبس) مع 25 طنا من التمر المنتهي الصلاحية، مبينا أنه بعد ضبط جميع تلك المواد تم اتلافها جميعا.

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