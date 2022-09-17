ضبط 30 كيلوغراما من المواد المخدرة واعتقال متهم في دهوك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن ضبط 30 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة مع اعتقال متهم بالاتجار بها في مدينة دهوك

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت يوم أمس الجمعة وبعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل ضباط ومنتسبي مركز مكافحة المخدرات في دهوك التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 30 كلغم من مادة الكريستال المخدرة مع اعتقال متهم يدعى (م ع ح).

وأضاف البيان؛ أنه في الحادي عشر من الشهر الجاري تمكن مركز مكافحة المواد المخدرة في ادارة سوران من ضبط 250 غم من مادة الكريستال المخدرة مع اعتقال ثلاثة متهمين وهم كل من (ل جا) و(ز س ج) و(د ع ح).

واكد البيان ان التحقيقات بدأت في الملفين بعد أن تم فتح اوراق تحقيقية وتم تسليمها الى القضاء.