ضبط 3 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية مركز أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستعمال.

وقال قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "قائممقامية أربيل، وبالتنسيق مع قوات الأسايش، تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، وتبين بعد فحصها أن بعضها منتهية منذ العام 2020".

وأضاف عبد الحميد، أن "العملية نتج عنها إلقاء القبض على شخص كان موظفاً في إحدى الشركات بتهمة محاولة بيع هذه الأدوية للصيدليات، إذ جرى فتح محضر تحقيق له، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مؤكداً أن "الفرق الخاصة بالقائممقامية مستمرة في جهودها وهناك تنسيقاً جيداً مع جميع المؤسسات المعنية".