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ضبط 13 شاحنة محملة بالبنزين المغشوش في قضاء جمجمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-20T21:09:20+0000
ضبط 13 شاحنة محملة بالبنزين المغشوش في قضاء جمجمال

شفق نيوز/ أعلنت إدارة جمجمال ضبط 13 شاحنة محملة بوقود مغشوش في مدخل القضاء.

وقالت إدارة القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مفارز وحدة المحروقات في جمجمال وبالتعاون مع اللجان المشتركة في قائممقام جمجمال تم ضبط 13 شاحنة محملة بالبنزين المغشوش".

وأضاف البيان؛ ان اللجان المختصة قامت بإرسال عينات إلى مديرية المشتقات النفطية في السليمانية وبعد الفحوصات المختبرية اتضح عدم صلاحيات العينات، ما تقرر حجز الشاحنات والوقود المحملة.

واشار الى ان الشاحنات والوقود المحمل سيتم إرسالها إلى مديرية المشتقات النفطية في السليمانية.

وارتفعت أسعار البنزين في إقليم كردستان، حيث وصلت سعر اللتر الواحد مؤخراً إلى أكثر من ألف دينار عراقي، ويباع البنزين حاليا في مدينة السليمانية بسعر 1100 دينار للتر الواحد من (المحسن)، والبنزين العادي بـ 1000 دينار، فيما يباع اللتر الواحد من نوعية (السوبر) بـ 1175 ديناراً.

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