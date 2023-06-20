ضبط مئات البطاقات المصرفية وكمية كبيرة من المخدرات في مطار السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن ضبط مئات البطاقات المصرفية وكمية كبيرة من المخدرات في محاولة للتهريب عبر مطار السليمانية الدولي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمن مطار السليمانية الدولي استطاع منع محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات ومئات البطاقات المصرفية".

وبينت ان "العملية تمت في اطار انشطة مديرية اسايش مطار السليمانية الدولي من اجل تطبيق القانون ومنع اي انشطة غير مشروعة".

واشارت إلى أنه "تم استخراج مئات البطاقات المصرفية الالكترونية مخبأة في اجهزة كمبيوتر محمولة (لابتوب، وبوربانك الطاقة، وداخل مواد غذائية، وهو ما يخالف قوانين وتعليمات البنك المركزي العراقي".

واضافت المديرية انه "تم اعتقال متهمين بتهريب مخدرات وضبط 7 كيلوغرامات و 170 غرام من الحشيشة، كانوا يعتزمون تهريبها خارج اقليم كوردستان، والآن المتهمين محتجزين بموجب المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتحقيق مستمر معهم".