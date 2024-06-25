ضبط متهمين يصطادون السمك بالكهرباء في كرميان

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة غابات وبيئة ادارة كرميان المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال صيادين اثنين بتهمة الصيد غير القانوني في قرية تازه دى التابعة لقضاء كلار.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الصيادين أقدما على صيد نحو 40 كيلوغراما من السمك بطريقة غير مشروعة وذلك عبر استخدام الكهرباء.

وأشارت شرطة الغابات وبيئة كرميان، إلى ضبط معدات مستخدمة في الصيد وهي قارب مطاطي، مولدة كهربائية، سلة صيد.

وأضاف البيان أنه تم تحويل الصيادين إلى قاضي التحقيق في كلار لاتخاذ الإجراءات القانونية.