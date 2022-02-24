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ضبط آلاف علب الأدوية المغشوشة في اربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-24T14:42:26+0000
ضبط آلاف علب الأدوية المغشوشة في اربيل (صور)

شفق نيوز/ اعلنت لجنة مشتركة من السيطرة النوعية للادوية وفرع اربيل لنقابة صيادلة كوردستان، يوم الخميس، عن العثور على كميات كبيرة من الادوية المغشوشة والمهربة داخل احدى الصيدليات في العاصمة.  

وجاء في بيان للجنة، ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ورود معلومات بوجود دواء مغشوش في عدد من الصيدليات، قامت لجان مراقبة السوق في مديرية السيطرة النوعية للادوية بالتنسيق مع فرع اربيل لنقابة صيادلة كوردستان وقائممقامية مركز اربيل بمتابعة الصيدليات".

واضاف البيان انه "تبين ان هناك كمية كبيرة من الدواء المغشوش في صيدلية (سروران)"، مشيرا الى انه "بعد فحص الدواء من اللجنة تبين ان الصيدلية مليئة بالادوية المهربة وغير القانونية وتبلغ كميتها اكثر من 4500 علبة دواء متنوعة لذلك تم اتخاذ اجراءات بحق الصيدلية وفقا للقانون والتعليمات". 

واعلن البيان للرأي العام ان "اغلاق الصيدلية المشار اليها لا علاقة له البتة بزهد الاسعار، بل ان انخفاض الاسعار يعود الى تعامل الصيدلية مع الباعة المتجولين والادوية غير القانونية والمصادر المجهولة والمغشوشة".

وذكر البيان ان من الجدير بالذكر ان الصيدلية المذكورة سبق وان تعامت بالبيع والشراء للادوية الحكومية (MOH) الممنوع من التداول خارج المراكز الصحية، وتم حينها اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها ايضا.

وطمأن البيان المواطنين بان اللجنة تهتم بشكل جدي بصحتهم لذلك فان متابعاتها ستستمر ولن تسمح بخداع الرأي العام بذرائع مختلفة ورخص الاسعار.

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