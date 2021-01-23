سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضبط كيلوغرام من المخدرات شمالي أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-23T10:27:11+0000
ضبط كيلوغرام من المخدرات شمالي أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل يوم السبت ضبط كيلوغرام واحد من المخدات في قضاء سوران شمالي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان مركز مكافحة المخدرات في سوران تمكن من ضبط كيلو غراما، و20 غراما من المواد المخدرة نوع "شيشه"، موضحا ان هذه الكمية كانت قد أُخفيت بشكل محكم داخل قطعة من مادة الـ (لباد – أيزوكام).

ونوه البيان ان مركز مكافحة المخدرات في ناحية (حاجي عمران) ضبطت 110 حبات نوع "ترامادول" بجوزة ايراني الجنسية حاول ادخالها الى اراضي اقليم كوردستان.

واشار البيان الى القاء القبض على اربعة متهمين بإدخال المواد والحبوب المخدرة.

related

صور .. ضبط قرابة 100 كغم من المخدرات في السليمانية

Date: 2020-12-06 10:16:10
صور .. ضبط قرابة 100 كغم من المخدرات في السليمانية

أربيل تفكك عصابة وتضبط "غنيمة" أسلحة ومخدرات

Date: 2020-09-16 15:15:00
أربيل تفكك عصابة وتضبط "غنيمة" أسلحة ومخدرات

السلطات في اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

Date: 2019-09-24 13:04:49
السلطات في اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

أربيل تطيح بمتاجرين بجوزتهم 3 كلغم مخدرات وتعتقل اطراف المشاجرة المسلحة

Date: 2020-10-24 11:38:21
أربيل تطيح بمتاجرين بجوزتهم 3 كلغم مخدرات وتعتقل اطراف المشاجرة المسلحة

اعتقال تاجر مواد مخدرة في السليمانية

Date: 2020-02-27 22:11:18
اعتقال تاجر مواد مخدرة في السليمانية

الآسايش تضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات في محافظة دهوك

Date: 2020-05-24 09:58:50
الآسايش تضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات في محافظة دهوك

صور .. الآسايش تضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات شمالي أربيل

Date: 2020-09-23 09:53:28
صور .. الآسايش تضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات شمالي أربيل

الاسايش تقبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم أكثر من 8 كغم من المخدرات

Date: 2019-09-26 11:22:10
الاسايش تقبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم أكثر من 8 كغم من المخدرات