ضبط كيلوغرام من المخدرات شمالي أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل يوم السبت ضبط كيلوغرام واحد من المخدات في قضاء سوران شمالي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان مركز مكافحة المخدرات في سوران تمكن من ضبط كيلو غراما، و20 غراما من المواد المخدرة نوع "شيشه"، موضحا ان هذه الكمية كانت قد أُخفيت بشكل محكم داخل قطعة من مادة الـ (لباد – أيزوكام).

ونوه البيان ان مركز مكافحة المخدرات في ناحية (حاجي عمران) ضبطت 110 حبات نوع "ترامادول" بجوزة ايراني الجنسية حاول ادخالها الى اراضي اقليم كوردستان.

واشار البيان الى القاء القبض على اربعة متهمين بإدخال المواد والحبوب المخدرة.