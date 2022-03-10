ضبط كمية "كبيرة" من المواد الكيمياوية في معبر حاج عمران

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) معبر حاج عمران الدولي، اليوم الخميس، عن ضبط كمية "كبيرة" من المواد الكيمياوية والحديد تم إخفاؤها بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم التمكن من ضبط 19 طنا من السماد الكيماوي تم إخفاؤها بشكل غير قانوني تحت حمل من نفايات معمل لصناعة القضبان الحديدية (الشيش).

واضاف البيان ان الاشخاص الذين قاموا بهذا الفعل كانوا ينوون إدخال هذه المواد الكيمياوية الى اقليم كوردستان من دون استحصال الجهات الامنية.

ولم يتطرق البيان الى مصدر هذه المواد.

ويعد معبر حاج عمران الحدودي الدولي من اهم المعابر الرسمية بين ايران واقليم كوردستان.