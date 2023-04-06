ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مديرية ضبط الجودة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية.

وأكدت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تمكنها وبالتنسيق مع قوات أسايش المنافذ، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، كان أصحابها يحاولون الاتجار بها وبيعها للمواطنين".

وأضافت أن "المتهمين ألقي القبض عليهم، وجرى فتح محاضر تحقيق لهم"، مشيرة إلى أن حملاتها لضبط الأدوية منتهية الصلاحية مستمرة في الإقليم، وعلى المواطنين إبلاغ الجهات المعنية في حال وجود أي معلومات عن أدوية غير قانونية".