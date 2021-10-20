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ضبط أكثر من 600 قنينة غاز المنازل مخبأة في حديقة في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-20T20:47:23+0000
ضبط أكثر من 600 قنينة غاز المنازل مخبأة في حديقة في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء المركز في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ضبط عدد كبير من قناني غاز المنازل مخبأة في إحدى الأماكن وسط المدينة.

جاء في بيان للقائممقامية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد جمع المعلومات ومراقبة احدى الحدائق القريبة من مدينة اربيل، وباشراف مباشر من قبل القائممقام نبز عبدالواحد تم التمكن من ضبط أكثر من (600) قنينة غاز المنازل.

واضاف ان الهدف من تخبئة هذه القناني هو الاحتكار في السعر لبيعها فيما بعد للمواطنين بأسعار أعلى.

وأشار بيان القائممقامية الى ان ثلاثة اشخاص اعتقلوا على خلفية هذه القضية، مؤكدا انهم سيواجهون عقوبات وفقا للقانون.

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