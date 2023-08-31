ضبط أكثر من 120 كغم من المخدرات و5 آلات للقمار في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بضبط أكثر من 120 كغم من المواد المخدرة إضافة إلى خمس آلات إلكترونية تُستخدم في ممارسة القمار.

وحضر مراسل وكالة شفق نيوز، مؤتمراً صحفياً انعقد في مديرية (الآسايش) العامة في اربيل تم خلاله الإعلان عن ضبط تلك الكميات من المواد المخدرة، وتلك الآت.

وقال مراسلنا، أن تلك المواد تنوعت بين (الكريستال، والحشيش، والهيروين، والترياك، وحبوب الكبتاغون) إضافة إلى تلك آلات حيث تم ضبطها في فعاليات ونشاطات متنوعة قامت بها المديرية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه تم اعتقال خمسة أشخاص أيضا بتهمة المتاجرة بالمخدرات.