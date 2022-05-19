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ضبط أكثر من 10 كغم مخدرات بحوزة شخص في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-19T11:51:40+0000
ضبط أكثر من 10 كغم مخدرات بحوزة شخص في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل، يوم الخميس، بضبط أكثر من 10 كغم من المخدرات بحوزة شخص.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه بعد تحقيق ومراقبة مستفيضة من قبل ضباط ومنتسبي المديرية تمكنوا من ضبط 10 كغم، و500 غم، من المخدرات نوع "تلياك" تم إخفاؤه بخبرة داخل جهاز (هزة)، مشيرة إلى "إدخال هذه الكمية من المواد تم إدخالها من معبر "باشماخ" الحدودي" المحاذي لإيران.

ونوه البيان إلى القاء القبض على متهم يُدعى ( س ـ ف ـ ق ) ضبطت بحوزته تلك المواد المخدرة، لافتا الى فتح ملف تحقيق للمتهم وارساله الى قاضي التحقيق.

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