سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضبط أكثر من نصف طن "لحوم ممنوعة" في منزل بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-23T09:17:13+0000
ضبط أكثر من نصف طن "لحوم ممنوعة" في منزل بالسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الصحية المشتركة في قائممقامية السليمانية، يوم السبت، ضبط 550 كيلوغراماً من اللحم المهرب في أحد المنازل السكنية بالمحافظة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استناداً إلى معلومات من قبل قوات الاسايش، تمت مداهمة منزل يحتوي على 550 كيلو غراماً من اللحم الهندي والاكباد الإيرانية والتي يعد استيرادها ممنوعاً من قبل وزارة الزراعة والتجارة في حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف البيان أنه "تم أيضا العثور على 250 قنينة من قناني (الصاص) كانت مهيئة لبيعها في المحال والعربات المتجولة"، مشيراً إلى "تسليم صاحب المنزل للجهات الأمنية بأمر من إدارة قائممقامية السليمانية لمحاسبته وفقا للقانون".

related

معلمو السليمانية يواصلون الإضراب في المدارس (صور)

Date: 2022-03-26 09:10:41
معلمو السليمانية يواصلون الإضراب في المدارس (صور)

تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

Date: 2021-12-17 09:46:38
تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

إرتفاع حصيلة المشاجرة إلى ضحية من الآسايش وإصابة 12 بجروح في السليمانية

Date: 2021-02-10 09:30:09
إرتفاع حصيلة المشاجرة إلى ضحية من الآسايش وإصابة 12 بجروح في السليمانية

بمشاركة عربية.. السليمانية تتهيأ لافتتاح المعرض الدولي الثاني للكتاب

Date: 2020-10-01 13:21:21
بمشاركة عربية.. السليمانية تتهيأ لافتتاح المعرض الدولي الثاني للكتاب

صور .. عشيرة تحتج أمام محكمة السليمانية وتوجه رسالة للأخوين طالباني

Date: 2021-08-17 09:18:24
صور .. عشيرة تحتج أمام محكمة السليمانية وتوجه رسالة للأخوين طالباني

السليمانية.. الكتب تنادي قراءها في عاصمة الثقافة والأدب

Date: 2021-05-26 08:02:32
السليمانية.. الكتب تنادي قراءها في عاصمة الثقافة والأدب

السليمانية.. الزرادشتيون يحتفلون بمولد نبيهم (صور)

Date: 2021-03-26 14:42:01
السليمانية.. الزرادشتيون يحتفلون بمولد نبيهم (صور)

آسايش السليمانية تطيح بعناصر من تنظيم داعش

Date: 2019-10-24 13:58:57
آسايش السليمانية تطيح بعناصر من تنظيم داعش