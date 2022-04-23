ضبط أكثر من نصف طن "لحوم ممنوعة" في منزل بالسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الصحية المشتركة في قائممقامية السليمانية، يوم السبت، ضبط 550 كيلوغراماً من اللحم المهرب في أحد المنازل السكنية بالمحافظة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استناداً إلى معلومات من قبل قوات الاسايش، تمت مداهمة منزل يحتوي على 550 كيلو غراماً من اللحم الهندي والاكباد الإيرانية والتي يعد استيرادها ممنوعاً من قبل وزارة الزراعة والتجارة في حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف البيان أنه "تم أيضا العثور على 250 قنينة من قناني (الصاص) كانت مهيئة لبيعها في المحال والعربات المتجولة"، مشيراً إلى "تسليم صاحب المنزل للجهات الأمنية بأمر من إدارة قائممقامية السليمانية لمحاسبته وفقا للقانون".