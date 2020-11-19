ضبط أطنان من مادة غذائية تالفة في معبر حدودي بحلبجة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة ناحية بيارة في حدود محافظة حلبحة باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن ضبط نحو 10 اطنان من مادة الزبيب غير الصالح للاستهلاك البشري في معبر طويلة- شوشمي.

وكتب مدير ناحية بيارة حميد بارام هورامي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مركز تفتيش الغذاء في معبر طويلة - شوشمي في حدود الناحية ضبط كمية 9 اطنان و420 كلغم من الزبيب.

واضاف هورامي ان الزبيب الذي تمت مصادرته تبين بعد اجراء الفحص انه غير صالح للاستهلاك البشري.

ولم يشر هورامي الى مصدر المواد المضبوطة ولا الى الجهة المستوردة لها، او فيما اذا تم اعتقال اي شخص على علاقة بالقضية.