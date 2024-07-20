ضبط لوحات فنية بداخلها مخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، يوم السبت، ضبطت عدد من اللوحات الفنية التي تحتوي في داخلها على مواد مخدرة.

وذكرت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مديرية المخدرات في جهاز أسايش إقليم كوردستان ضبطت بتاريخ 20/7/2024 أربع لوحات فنية تحتوي على مخدرات تم إدخالها إلى محافظة السليمانية من الخارج".

وأوضحت أن "المشتبه بهم كانوا يخططون لنقلها إلى الخارج إلا أن القوات الأمنية وبأمر من قاضي التحقيق ضبطت أكثر من كيلوغرامين من الكريسال والقبض على مشتبه به".

وأشارت مؤسسة الأسايش، إلى أن "المشتبه فيه جرى اعتقاله بموجب المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".