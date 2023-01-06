إضافة للرمان .. حكومة إقليم كوردستان تعتزم تصدير التفاح والعنب والعسل

شفق نيوز/ تعتزم حكومة إقليم كوردستان العراق، تصدير منتجات التفاح والعنب والعسل إلى الأسواق الخارجية إلى جانب فاكهة الرمان التي لاقت قبولا وإقبالا من قبل دول الخليج في مساع لدعم المنتجات المحلية في الإقليم.

وقال المشرف على مشروع تصدير الرمان في الإقليم جليل الصالحي في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الإقليم اليوم الجمعة، إنه "بالإضافة إلى الرمان، تستعد حكومة إقليم كوردستان لتصدير منتجات التفاح والعنب والعسل".

وأضاف أنه سيتم توسيع خطة دعم المزارعين وتمهيد الطريق لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية في المرحلة المقبلة، وبصرف النظر عن أسواق الإمارات العربية المتحدة، سيتم تصدير الرمان الكوردستاني إلى المملكة العربية السعودية والبحرين وأوروبا وبريطانيا.