صور .. "Vision Education" ترفد أكثر من 500 مدرسة بالاحتياجات الأساسية في "سوران"

شفق نيوز/ انطلق في إدارة منطقة "سوران" المستقلة في إقليم كوردستان ومن على قاعة مناسباتها الرسمية، اليوم السبت، مشروع "Vision Education" للتعليم بالتعاون مع إدارة المنطقة ومديرية تربيتها العامة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا المشروع يهدف إلى توزيع الاحتياجات الأساسية لأكثر من 500 مدرسة حكومية في جميع أقضية ونواحي إدارة منطقة "سوران" المستقلة.

وحضر الحفل المشرف على إدارة "سوران" المستقلة هالكورد شيخ نجيب، وعدد من المسؤولين الحكوميين، والعسكريين، والحزبيين والوجهات والشخصيات الاجتماعية في المنطقة.

والشركة المذكورة هي شركة تأسست في أربيل العام 2018 وتعمل في مجالات التعليم والإعلام لتحقيق مجتمع صحي ومتطور في إقليم كوردستان. يُعد بناء المدارس الحكومية وترميمها جزءاً مهماً من مساهمة الشركة في دعم قطاع التربية والتعليم.