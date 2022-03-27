صور.. "Bond Brothers" يقيم تجمعاً هو الأول من نوعه في أربيل ويزور قبر ملا مصطفى وادريس بارزاني

شفق نيوز/ أقام نادي Bond Brothers (الأخوة المتكاتفون) للدراجات النارية، يوم الأحد، تجمعاً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال رئيس النادي يونس عماد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التجمع هو الأول من نوعه في أربيل وجاء للاطلاع على التطور العمراني في عاصمة إقليم كوردستان".

واشار الى أن "اعضاء النادي قاموا بزيارة قبر الزعيم الكوردي الراحل مؤسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الملا مصطفى بارزاني وأيضا ادريس بارزاني"، مبينا أن "هذا التجمع هو سنوي".

يذكر أن نادي Bond Brothers (الأخوة المتكاتفون) للدراجات النارية، دشن فرعاً له في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في 11 / 12 / 2020.

وقال رئيس النادي يونس عماد لوكالة شفق نيوز، إنه "بافتتاح فرع أربيل، بات النادي يمتلك 10 فروع على مستوى العراق والعالم".

وأضاف أن "النادي سيبقى يسير على "نهج الأخوة في المدرسة القديمة للدراجين، وسيكون عملنا إنسانياً بحتاً يصب في خدمة المجتمع، ونقل صورة إيجابية عن الدراجين".

وتأسس النادي عام 2019 من قبل مجموعة شبان عراقيين تجمعهم هواية حب اقتناء الدراجات النارية وقيادتها.

ويّعرف "Bond Brothers" نفسه بأنه ناد للدراجات النارية فئة الكلاسيك، وهو عبارة عن مجموعة من الأعضاء تربطهم علاقة اخوية ومهتمين برياضة الدراجات النارية، وتحكم هذه الأخوة مجموعة من القوانين التي تنظم عمل النادي، ووضع له مفاصل ادارية تمثلت في هيئات فنية وادارية وغيرها، ورئيس للنادي ونائب للرئيس.