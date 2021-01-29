صور.. 80 شركة محلية واجنبية تشارك بمعرض في السليمانية

شفق نيوز/ أقيم في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، معرضاً للمنتجات الغذائية شاركت فيه 80 شركة محلية وأجنبية، في خطوة لدعم المنتوج الوطني.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر، في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح المعرض في قاعة معمل السكائر، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان هذة المعارض تفتح افاق التواصل بين الشركات المحلية والمستهلك بصورة مباشرة وبيع المعروضات باقل الاسعار دعما للمواطن الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة.

وطالب الجهات الحكومية بدعم المنتوج المحلي وتشجيعه ليكون بوابة لاقتصاد ذاتي متكامل.

من جانبه، اكد عماد مووم، صاحب شركة مووم لانتاج المواد الغذائية في مدينة السليمانية، في تصريح لشفق نيوز، ان دعم المنتوج الوطني من قبل الحكومة سيضعه في مستويات قد تصل الى الاكتفاء الذاتي وتحسن من جودته لينافس المنتوجات المستوردة.

واضاف ان المعارض مهمة لتعريف المواطن بأهمية المنتوج المحلي من خلال الاسعار المعروضة التي تصل 20-30% اقل من اسعار المواد المعروضة في الاسواق اضافة الى جودة هذا المنتوج قياسا بالمستورد.

فيما أكد محمد عبد الله، احد زوار المعرض في تصريح لشفق نيوز "انا سعيد برؤيتي لهذه المنتوجات المحلية الموجودة في المعرض واتمنى من الجهات المعينة الاهتمام ودعم المنتوج الوطني ليكون في صدارة طلب المستهلك".

يشار ان المعرض اقيم تحت عنوان "براند بازار" وافتتح بالتعاون مع اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كوردستان وبمشاركة شركة شارب لاين، وشاركت فيه بعض الشركات الايرانية والسريلانكية والسورية والتركية, وسيكون هناك تبرعات لمستشفى السرطان.