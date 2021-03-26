صور.. 66 شركة تشارك بمعرض للمنتجات المحلية في السليمانية

شفق نيوز/ أقيم في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، معرض للمنتجات المحلية شاركت فيه أكثر من 66 شركة ومعملا محلياً، في خطوة لدعم المنتج المحلي.

وأُقيم المعرض على قاعة معمل السكائر وعرضت فيه انواع مختلفة من المواد الغذائية والاكسسوارات والتحف ومواد التجميل.

وقالت احد مسؤولي المعرض ساكار حمه امين لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض أقيم تحت عنوان (دعم المنتجات المحلية)"، مضيفة "نحن مجموعة من كروب متكونين من 9 اشخاص افتتحنا هذا المعرض الثاني لنا لدعم المنتجات المحلية وتشجيع المشاريع الصغيرة للشباب.

ووفقا لأمين فإن نشاطات وأعمال المعرض ستستمر لمدة خمسة أيام.