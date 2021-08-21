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صور.. 52 مخترعا ومبدعا في المعرض الثاني للتكنولوجيا بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-21T09:27:38+0000
صور.. 52 مخترعا ومبدعا في المعرض الثاني للتكنولوجيا بالسليمانية

شفق نيوز/ افتتح نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، يوم السبت، المعرض السنوي التكنولوجي الخاص "تيك فيست" الثاني بمدينة السليمانية، بمشاركة 52 مخترعاً ومبدعاً في مجال التكنولوجيا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المعرض أقيم على قاعة المعرض الوطني في السليمانية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، ومحافظ السليمانية هفال ابو بكر، وعدد من المسؤولين، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال سمير هورامي، المتحدث الرسمي لمكتب نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، لوكالة شفق نيوز، ان "منظمة الفكر الجديد و بالتعاون مع قسم الشباب في مكتب نائب رئيس الوزراء، نظمت مهرجان التكنولوجيا الثاني لعرض النتاجات التكنولوجية من اختراعات جديدة".

وبين ان الهدف من ذلك هو "عرض هذه المخترعات للشركات الزائرة للمعرض والاستفادة من خبرات الشباب في مجال العلم والتكنولوجيا ودعمها خدمة للمجتمع, وانشاء جسر من التعاون مع الشركات والمبدعين".

وتابع هورامي "نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني دائما يدعم الشباب في مجال التطوير المجتمعي وخاصة القطاع الخاص وتطوير ودعم إبداعات الشباب, ومشاركة قسم الشباب في مكتب نائب رئيس الوزراء يدل على أهمية هذه الفئة الشبابية".

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