صور +18.. وفاة عضو في الديمقراطي الكوردستاني تحت التعذيب في سجون الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ توفي عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا تحت التعذيب بعد مضي قرابة شهر على اعتقاله من قبل النيابة العسكرية التابعة للإدارة الذاتية في مدينة الحسكة.

واعتقلت قوة عسكرية تابعة لجهاز الاستخبارات في الإدارة الذاتية "أمين عيسى أمين" (35 عاما)، منذ قرابة شهر من منزله في مدينة الحسكة ولم يتمكن ذويه من التواصل معه منذ حينها.

وقال مصدر من العائلة لوكالة شفق نيوز إن "إدارة مشفى الشعب في المدينة سلمت جثة أمين مساء الاثنين إلى ذويه وعليها أثار تعذيب كبيرة قد تعرض لها".

وأوضح أن "عائلة أمين تواصلت مع النيابة العامة والاستخبارات لإيصال الدواء لابنهم أثناء فترة اعتقاله كونه يعاني من مرض الغدة الدرقية ولكن هذه الجهات رفضت استلام الأدوية".

وأكد أن "أمين تعرض للحرق بالزيت الحار وكسور في الفك والأسنان بالإضافة للتعرض للضرب بآلة حادة".

ونوه المصدر إلى أن "الطب الشرعي أكد أن أمين فارق الحياة منذ أيام وتم وضع جثته في البراد قبل تسليمها يوم امس لذويه".

وينحدر أمين عيسى أمين من قرية "بيركي" التابعة لمدينة الدرباسية من مواليد 1986، متزوج ولديه ولدان، وهو صهر وابن أخ بشار أمين، القيادي في "المجلس الوطني الكوردي" وعضو المكتب السياسي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا".