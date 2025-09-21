صور.. 1.8 مليون طالب يستهلون عامهم الدراسي في إقليم كوردستان

شفق نيوز- اربيل/ دهوك/ السليمانية

انطلق صباح اليوم الأحد (21 أيلول 2025) العام الدراسي الجديد 2025-2026 في عموم إقليم كوردستان، بمشاركة واسعة شملت جميع المراحل الدراسية.

ووثقت وكالة شفق نيوز بعدستها مشاهد لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وسط أجواء مفعمة بالحيوية والأمل، كما وثقت لحظات انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 في مدرسة أيوبي، التي تعد أقدم مدرسة في أربيل.

وبحسب المعلومات الصادرة عن وزارة التربية، والتي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، هذا العام سيلتحق 143 ألف طفل بالصف الأول الابتدائي، فيما يبدأ أكثر من مليون و800 ألف طالب الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، ويُدرّسهم 161 ألفًا و522 معلمًا.

وشهد هذا العام افتتاح 214 مدرسة جديدة في محافظات الإقليم المختلفة لخدمة الطلبة وتلبية احتياجات العملية التربوية.

هذا وانطلق صباح اليوم الأحد (21 أيلول 2025) العام الدراسي الجديد 2025-2026 في عموم محافظات العراق أيضاً، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب من مختلف المراحل الدراسية، (باستثناء أعداد تلاميذ وطلاب إقليم كوردستان).