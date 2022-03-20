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صور.. إيقاد شعلة نوروز في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-20T14:46:02+0000
صور.. إيقاد شعلة نوروز في السليمانية

شفق نيوز/ أوقدت مدينة السليمانية، اليوم الأحد، شعلة نوروز على تلة مامه ياره بحضور جماهيري غفير.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إنه "في اطار فعاليات اعياد نوروز، اقامت مدينة السليمانية، احتفالية جماهيرية كبيرة على تلة مامه ياره، تخللتها العديد من الفعاليات الفنية والثقافية".

واوقدت في مدينة السليمانية شعلة كاوا الحداد إيذاناً ببدءِ الإحتفالاتِ الشعبية في تقليدٍ سنوي يمثل تجدداً لدورةِ الحياة.

وأعرب مواطنو السليمانية ومسؤولون محليون تجمعوا وسط إجرءاتٍ صحيةٍ مشددة، عن املهم أن يكونَ هذا العام بداية َ خيرٍ وسلامٍ وإستقرارٍ للجميع.

وتحركت الجماهير المحتفلة بعد ايقاد شعلة نوروز نحو شوارع مدينة السليمانية، واقيمت العديد من الفعاليات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب

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