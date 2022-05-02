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(صور) أول أيام عيد الفطر.. 5 حوادث مرورية تخلف 8 مصابين في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-02T19:40:04+0000
(صور) أول أيام عيد الفطر.. 5 حوادث مرورية تخلف 8 مصابين في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور إدارة منطقة گرميان اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 حوادث مرورية في مناطق مختلفة من المنطقة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "خلال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك تم تسجيل خمسة حوادث مرورية أدت إلى إصابة ثمانية مواطنين".

وأضافت المديرية؛ أن "الحادث الأول كان في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار بين عجلة من نوع افلون ودرجات نارية أدى إلى إصابة اثنين، اما الحادث الثاني في وسط مدينة كلار نتيج وقوع طفل من سيارة باص أما الحادث الثالث بين عجلة نوع لانسر وMG في الطريق الحوالي أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، اما الحادث الرابع بين دراجة نارية وثلاثة عجلات نوع ( BM، نيسان التما ، ومازدا) أمام مديرية تربية إدارة گرميان أدى إلى إصابة سائق الدراجة، أما الحادث الأخير؛ فكان بين عجلة نوع فوت ودراجة هوائية وسط مدينة كلار امام المعهد التكتيكي أدى إلى إصابة صاحب الدراجة".

واشار البيان؛ إلى ان "جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى شهيد هزار في مدينة كلار لتلقي العلاج".

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